الرياض: لا تواصل بين وزيري الطاقة السعودي والروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك

الجمعة 27 مارس 2020

صورة أرشيفية Advertisements

نفت الرياض وجود تواصل بين وزيري الطاقة السعودي والروسي بشأن زيادة أعضاء أوبك.



وصرح مصدر مسؤول في #وزارة_الطاقة بأنه ليس هناك أي تواصل بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، ووزير الطاقة الروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك+.

وأضاف المصدر، طبقا لوكالة "واس" أنه لا يوجد أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول.