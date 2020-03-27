السعودية | ما سر صورة المؤسس التي ظهرت خلف خادم الحرمين الشريفين ؟

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:26 مساءً, 27 مارس 2020 م المناطق - الرياض ‏صورة الملك عبدالعزيز التي ظهرت خلف خادم الحرمين الشريفين أثناء ترؤسه لـ ‎#قمة_العشرين لم توضع بمحض الصدفة وكان لها دلالات عظيمة.

كان المؤسس رحمه وقت المصاعب والأزمات يلف شماغه بهذه الطريقة لينجز المهمات الصعبة، وقد وضعت اليوم لإظهار أقصى درجات الجاهزية والتأهب والاستعداد.

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