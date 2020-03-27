شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة توجه بالقبض على شخص نشر معلومات مزيفة عن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

وجهت النيابة العامة بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يسخر بشأن أزمة كورونا ويُدلي بمعلومات زائفة عن الوضع الراهن، والتقول على الله سبحانه وتعالى، لانطوائه على فعل يقتضي المساءلة الجزائية وإحالته للمحكمة الشرعية المختصة.

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