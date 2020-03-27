شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : المملكة فعلت دور مجموعة العشرين في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- أمام القمة الافتراضية الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين والمنظمات الدولية، لمناقشة جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي عكست استشعاره -يرعاه الله- لعمق الأزمة وآثارها على مختلف المستويات، وبينت الالتزام الأخلاقي والإنساني للمملكة وقيادتها.

وقال سموه "لقد أوضحت كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- القيم الإنسانية والإسلامية للمملكة وقيادتها، فقد سعت المملكة منذ اللحظة الأولى لانتشار هذه الجائحة لتوحيد الجهود الدولية والإقليمية، وقدمت الدعم السخي لمنظمة الصحة العالمية، من أجل احتواءها والتخفيف من آثارها، سعياً نحو عالمٍ أفضل، يحافظ على صحة الإنسان وسلامته".

مضيفاً سموه " إن المملكة سائرةً بتوفيق الله وحكمة قيادتها ممثلةً في سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -يحفظهما الله- نحو القيام بما يمليه عليها الواجب الإنساني والأخلاقي، والاضطلاع بدورٍ فاعل في تحقيق السلام والرخاء للمنطقة والعالم، في ظل مجموعة العشرين والمنظمات الدولية، وذلك استشعاراً للدور الهام الذي تمثله المملكة في منظومة العمل الدولي".

مختتماً سموه بدعاء المولى عز وجل بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ويوفقهما لما فيه خير البلاد والإنسانية أجمع.