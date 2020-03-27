شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : المملكة فعلت دور مجموعة العشرين في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال سموه "لقد أوضحت كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- القيم الإنسانية والإسلامية للمملكة وقيادتها، فقد سعت المملكة منذ اللحظة الأولى لانتشار هذه الجائحة لتوحيد الجهود الدولية والإقليمية، وقدمت الدعم السخي لمنظمة الصحة العالمية، من أجل احتواءها والتخفيف من آثارها، سعياً نحو عالمٍ أفضل، يحافظ على صحة الإنسان وسلامته".
مضيفاً سموه " إن المملكة سائرةً بتوفيق الله وحكمة قيادتها ممثلةً في سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -يحفظهما الله- نحو القيام بما يمليه عليها الواجب الإنساني والأخلاقي، والاضطلاع بدورٍ فاعل في تحقيق السلام والرخاء للمنطقة والعالم، في ظل مجموعة العشرين والمنظمات الدولية، وذلك استشعاراً للدور الهام الذي تمثله المملكة في منظومة العمل الدولي".
مختتماً سموه بدعاء المولى عز وجل بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ويوفقهما لما فيه خير البلاد والإنسانية أجمع.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير الشرقية : المملكة فعلت دور مجموعة العشرين في مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.