شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر: معارك الحوثي الدموية لخدمة مشروع إيران التخريبي والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف "آل جابر" في تغريده له على "تويتر" : يعلم أبناء اليمن العزيز حروب الحوثي بدأت منذ ٢٠٠٤ بصعدة وكانت بدعوى الدفاع عن النفس، وتوسعت حروبه لصنعاء وتعز وعدن بنفس الادعاء، مستغلاً الصراعات السياسية والخلافات اليمنية، ومع كل معاركه الدموية، كانت مبرارته تسقط، ويتكشف للجميع أن إسقاطه لليمن كان خدمة لإيران ومشروعها التخريبي.
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