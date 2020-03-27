أمير الشرقية : ريادة المملكة أسهمت في توحيد جهود مواجهة «كورونا»

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وقال سموه "كلمة خادم الحرمين الشريفين جسدت الالتزام الأخلاقي والإنساني الذي تتمتع به قيادة المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك المؤسس -طيب الله ثراه-، فهي قيادة ترعى القيم الإنسانية السامية، منطلقةً من ثوابت شرعية راسخة، جاعلةً الإنسان في مقدمة أولوياتها".
مضيفاً سموه "نجاح هذه القمة، وانطلاق الجهود الموحدة لمواجهة هذه الجائحة، هو تأكيد على المكانة الريادية التي تتمتع بها المملكة، وذلك نابعٌ من حرص المملكة على أن يكون عام رئاستها للمجموعة عام إلهام للبشرية بأهمية العمل المشترك، والسعي الدؤوب نحو توحيد الجهود من أجل عالمٍ أفضل، يسوده العدل والرخاء، وينعم بالصحة والسلامة" مختتماً سموه بالدعاء بأن يكلل المساعي الحثيثة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- بإعلان انحسار هذه الجائحة، وتخطي المملكة ودول العالم لآثارها، واستمرار جهود التنسيق والتكامل لإرساء حياةٍ أفضل للإنسان.
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