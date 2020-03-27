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موظف بالهلال الأحمر يكتشف إصابته بكورونا : حالتي مستقرّة

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ضرب منتسب الهلال الأحمر السعودي إبراهيم آل سوار مثالا فى أداء الواجب و الالتزام ، حيث قرر أن يقدم على إجراء الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس وذلك بعدما انتقل من الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية الى نجران وشك أن لدية بعض الأعراض.

وقال "آل سوار " في فيديو ظهر فيه من مستشفى نجران العام المحتجز فيه بعد أن أظهرت التحاليل إصابته بالفيروس : أنا بخير ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية معى بمنتهى الدقة .

وأضاف أنه أقدم على هذه الخطوة حتى يحمى نفسه وأهل بيته وأهالي المنطقة كلها ، وأشاد فى الفيديو بالخدمات الصحية والاجراءات التى تتخذها الحكومة من أجل مواجهة الوباء وطلب من الجميع الالتزام بالبقاء فى المنازل واتباع الاجراءات الاحترازية.

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