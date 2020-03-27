شكرا لقرائتكم خبر عن موظف بالهلال الأحمر يكتشف إصابته بكورونا : حالتي مستقرّة والان نبدء بالتفاصيل
وقال "آل سوار " في فيديو ظهر فيه من مستشفى نجران العام المحتجز فيه بعد أن أظهرت التحاليل إصابته بالفيروس : أنا بخير ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية معى بمنتهى الدقة .
وأضاف أنه أقدم على هذه الخطوة حتى يحمى نفسه وأهل بيته وأهالي المنطقة كلها ، وأشاد فى الفيديو بالخدمات الصحية والاجراءات التى تتخذها الحكومة من أجل مواجهة الوباء وطلب من الجميع الالتزام بالبقاء فى المنازل واتباع الاجراءات الاحترازية.
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