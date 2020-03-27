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إيطاليا: السماح باستخدام علاج "الإيدز" ضد فيروس كورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - التحذير من مخاطر استخدام مضاد الملاريا

أعلن مدير وكالة الأدوية الإيطالية "AIFA" نيقولا ماغريني، أن الوكالة ستسمح قريبًا لأطباء العائلات باستخدام الأدوية المضادة لنقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، في علاج مرضى فيروس .

وأشار ماغريني، إلى أنه "بالنسبة للأدوية الأخرى، مثل الكلوروكين المضاد للملاريا، فهناك مخاطر، ويلزم توخي الحذر فيما يتعلق بالاستخدام الموسع لمثل هذه العقاقير".

وأكد أنه "لم نخرج بعدُ من أزمة طوارئ فيروس كورونا، ولا يجب أن نستسلم.. علينا أن نبقى في المنازل لمدة 2- 3 أسابيع على الأقل".

وشدد ماغريني، على أنه يتفق مع توقعات منظمة الصحة العالمية حول بلوغ الإصابات ذروتها في إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة.إيطاليا الإيدز فيروس كورونا الجديد

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 05:54 PM

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التحذير من مخاطر استخدام مضاد الملاريا

إيطاليا: السماح باستخدام علاج "الإيدز" ضد فيروس كورونا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلن مدير وكالة الأدوية الإيطالية "AIFA" نيقولا ماغريني، أن الوكالة ستسمح قريبًا لأطباء العائلات باستخدام الأدوية المضادة لنقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، في علاج مرضى فيروس كورونا.

وأشار ماغريني، إلى أنه "بالنسبة للأدوية الأخرى، مثل الكلوروكين المضاد للملاريا، فهناك مخاطر، ويلزم توخي الحذر فيما يتعلق بالاستخدام الموسع لمثل هذه العقاقير".

وأكد أنه "لم نخرج بعدُ من أزمة طوارئ فيروس كورونا، ولا يجب أن نستسلم.. علينا أن نبقى في المنازل لمدة 2- 3 أسابيع على الأقل".

وشدد ماغريني، على أنه يتفق مع توقعات منظمة الصحة العالمية حول بلوغ الإصابات ذروتها في إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

، إيطاليا: السماح باستخدام علاج "الإيدز" ضد فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365

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