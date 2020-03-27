محمد بن مسعود - الدمام - برنامج الغذاء العالمي يؤكد: "الزنك وفيتامين أ" يقويان جهاز المناعةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-27
أعلن برنامج الغذاء العالمي أن تفشي الأمراض المعدية يزيد من معدلات سوء التغذية بشكل حاد، وبما يؤدي إلى معدلات وفيات أعلى، خاصة بين النساء الحوامل والأطفال الصغار والمصابين بأمراض مزمنة وكبار السن، بسبب ضعف وظائف المناعة الذي يعرضهم للإصابة بالعدوى وخطر الموت .
وقالت المتحدثة الرسمية باسم البرنامج إليزابيث بيرس في بيان: إن تلبية الاحتياجات الغذائية للجسم تقوي المناعة لمحاربة العدوى ويحافظ على الصحة، مشيرة إلى أن ذلك يتضمن استهلاك المغذيات الكافية مثل "الزنك وفيتامين أ" الذان يلعبان دورًا مهمًا في عمل الجهاز المناعي .
وأضافت أن البرنامج يعمل على ضمان إيصال الأغذية المغذية المنقذة للحياة إلى المجتمعات الضعيفة المعرضة لخطر الإصابة بعدوي "كوفيد - ١٩"، وتخزين الإمدادات الغذائية المغذية مسبقًا، والتنسيق مع الحكومات لضمان عدم تعطل سلاسل الإمداد بالأغذية المتخصصة بسبب القيود المفروضة على النقل والعبور عبر الحدود.
27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
05:20 PM
سوء التغذية يؤدي إلى معدلات وفيات أعلى
أعلن برنامج الغذاء العالمي أن تفشي الأمراض المعدية يزيد من معدلات سوء التغذية بشكل حاد، وبما يؤدي إلى معدلات وفيات أعلى، خاصة بين النساء الحوامل والأطفال الصغار والمصابين بأمراض مزمنة وكبار السن، بسبب ضعف وظائف المناعة الذي يعرضهم للإصابة بالعدوى وخطر الموت .
وقالت المتحدثة الرسمية باسم البرنامج إليزابيث بيرس في بيان: إن تلبية الاحتياجات الغذائية للجسم تقوي المناعة لمحاربة العدوى ويحافظ على الصحة، مشيرة إلى أن ذلك يتضمن استهلاك المغذيات الكافية مثل "الزنك وفيتامين أ" الذان يلعبان دورًا مهمًا في عمل الجهاز المناعي .
وأضافت أن البرنامج يعمل على ضمان إيصال الأغذية المغذية المنقذة للحياة إلى المجتمعات الضعيفة المعرضة لخطر الإصابة بعدوي "كوفيد - ١٩"، وتخزين الإمدادات الغذائية المغذية مسبقًا، والتنسيق مع الحكومات لضمان عدم تعطل سلاسل الإمداد بالأغذية المتخصصة بسبب القيود المفروضة على النقل والعبور عبر الحدود.
، برنامج الغذاء العالمي يؤكد: "الزنك وفيتامين أ" يقويان جهاز المناعة ،
المصدر : الخليج 365
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