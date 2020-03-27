، 40 % سقف حضور موظفي القطاع الخاص.. تفتيش وقائي بأسواق وصيدليات الرياض ،

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نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ جملة من الزيارت التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها والالتزام بإجراءات الوقاية والصحة والسلامة المهنية داخل الأسواق التموينية والصيدليات؛ وذلك للتأكد من اتباع الشروط الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".
وأكد مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض، عبدالكريم عسيري، أن هذه الحملات هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ لتوجيه النصح والإرشاد والتأكد من تقيد القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.
وأوضح مدير إدارة التفتيش بمكتب عمل الرياض، بدر العتيبي؛ أنه يجري التأكد من تقليص أعداد العاملين بالقطاع الخاص بفروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى، إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد؛ بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم على 40٪ من مجموع العاملين في مقر المنشأة.
وأردف: "كما تتابع الحملات توفير المعقمات والمستلزمات الصحيّة من قفازات وكمامات للعاملين داخل هذه المنشآت وللمتسوقين، والتأكّد من تعقيم عربات التسوق ومقابض الأبواب والرفوف، ومدى التزام الموظفين بشروط الوقاية داخل المتجر، كذلك التأكد من وجود التهوية داخل المتجر ورش المعقمات، والوقوف على التزام العاملين داخل الأسواق التموينية والصيدليات.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فيروس كورونا الجديد
40 % سقف حضور موظفي القطاع الخاص.. تفتيش وقائي بأسواق وصيدليات الرياضذياب الشمري الخليج 365 2020-03-27
نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ جملة من الزيارت التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها والالتزام بإجراءات الوقاية والصحة والسلامة المهنية داخل الأسواق التموينية والصيدليات؛ وذلك للتأكد من اتباع الشروط الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".
وأكد مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض، عبدالكريم عسيري، أن هذه الحملات هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ لتوجيه النصح والإرشاد والتأكد من تقيد القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.
وأوضح مدير إدارة التفتيش بمكتب عمل الرياض، بدر العتيبي؛ أنه يجري التأكد من تقليص أعداد العاملين بالقطاع الخاص بفروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى، إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد؛ بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم على 40٪ من مجموع العاملين في مقر المنشأة.
وأردف: "كما تتابع الحملات توفير المعقمات والمستلزمات الصحيّة من قفازات وكمامات للعاملين داخل هذه المنشآت وللمتسوقين، والتأكّد من تعقيم عربات التسوق ومقابض الأبواب والرفوف، ومدى التزام الموظفين بشروط الوقاية داخل المتجر، كذلك التأكد من وجود التهوية داخل المتجر ورش المعقمات، والوقوف على التزام العاملين داخل الأسواق التموينية والصيدليات.
27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
05:08 PM
تنفّذه "العمل والتنمية الاجتماعية" لتطويق "كورونا".. و"عسيري": تشمل جميع المنشآت
نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ جملة من الزيارت التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها والالتزام بإجراءات الوقاية والصحة والسلامة المهنية داخل الأسواق التموينية والصيدليات؛ وذلك للتأكد من اتباع الشروط الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".
وأكد مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض، عبدالكريم عسيري، أن هذه الحملات هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها؛ لتوجيه النصح والإرشاد والتأكد من تقيد القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" وقرارات وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.
وأوضح مدير إدارة التفتيش بمكتب عمل الرياض، بدر العتيبي؛ أنه يجري التأكد من تقليص أعداد العاملين بالقطاع الخاص بفروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى، إلى الحد الأدنى اللازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد؛ بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم على 40٪ من مجموع العاملين في مقر المنشأة.
وأردف: "كما تتابع الحملات توفير المعقمات والمستلزمات الصحيّة من قفازات وكمامات للعاملين داخل هذه المنشآت وللمتسوقين، والتأكّد من تعقيم عربات التسوق ومقابض الأبواب والرفوف، ومدى التزام الموظفين بشروط الوقاية داخل المتجر، كذلك التأكد من وجود التهوية داخل المتجر ورش المعقمات، والوقوف على التزام العاملين داخل الأسواق التموينية والصيدليات.
، 40 % سقف حضور موظفي القطاع الخاص.. تفتيش وقائي بأسواق وصيدليات الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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