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ضبط فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، أمس، كميات كبيرة من منتج منظف لليدين يحمل اسم "Ez life cleansing hand gel"، الخليج 365 أن حذرت منه الهيئة العامة للغذاء والدواء لتداوله بالأسواق دون إدراجه لديها.
ودعت وزارة التجارة المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.
وأكّد فرع وزارة التجارة بالمنطقة، استمرار جولاته الرقابية على الصيدليات والمراكز الطبية للتأكد من توفر المنتجات الطبية، واستقرار أسعارها.وزارة التجارة نجران
"تجارة نجران" تصادر كميات كبيرة من جل اليدينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-27
ضبط فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، أمس، كميات كبيرة من منتج منظف لليدين يحمل اسم "Ez life cleansing hand gel"، الخليج 365 أن حذرت منه الهيئة العامة للغذاء والدواء لتداوله بالأسواق دون إدراجه لديها.
ودعت وزارة التجارة المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.
وأكّد فرع وزارة التجارة بالمنطقة، استمرار جولاته الرقابية على الصيدليات والمراكز الطبية للتأكد من توفر المنتجات الطبية، واستقرار أسعارها.
27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
05:08 PM
حذّرت "الغذاء والدواء" من تداوله بالأسواق
ضبط فرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، أمس، كميات كبيرة من منتج منظف لليدين يحمل اسم "Ez life cleansing hand gel"، الخليج 365 أن حذرت منه الهيئة العامة للغذاء والدواء لتداوله بالأسواق دون إدراجه لديها.
ودعت وزارة التجارة المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.
وأكّد فرع وزارة التجارة بالمنطقة، استمرار جولاته الرقابية على الصيدليات والمراكز الطبية للتأكد من توفر المنتجات الطبية، واستقرار أسعارها.
، "تجارة نجران" تصادر كميات كبيرة من جل اليدين ،
المصدر : الخليج 365
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