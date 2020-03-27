محمد بن مسعود - الدمام - وثّق ما جرى بفيديو ودعا أصحاب المزارع المحيطة لإحكام غلق الحظائر اقتحم ذئب مزرعة مواطن في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، وأصاب وقتل 16 رأسًا من الأغنام. وقال المواطن عبدالكريم المريعي لـ"الخليج 365": إن ذئبًا اقتحم مزرعته في حي "قراطين" بدومة الجندل، وقتل أغنامه وأصاب أخرى؛ حيث استخدم إحدى الفتحات في الشبك للتسلل إلى الأغنام، داعيًا أصحاب المزارع المحيطة به إلى إحكام غلق حظائر أغنامهم خشية اعتداء الذئب. محافظة دومة الجندل منطقة الجوف شاهد.. ذئب يقتحم مزرعة مواطن بالجوف ويقتل ويصيب 16 رأس غنم مهنا التميمي الخليج 365 2020-03-27 اقتحم ذئب مزرعة مواطن في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، وأصاب وقتل 16 رأسًا من الأغنام. وقال المواطن عبدالكريم المريعي لـ"الخليج 365": إن ذئبًا اقتحم مزرعته في حي "قراطين" بدومة الجندل، وقتل أغنامه وأصاب أخرى؛ حيث استخدم إحدى الفتحات في الشبك للتسلل إلى الأغنام، داعيًا أصحاب المزارع المحيطة به إلى إحكام غلق حظائر أغنامهم خشية اعتداء الذئب. Advertisements 27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 05:02 PM وثّق ما جرى بفيديو ودعا أصحاب المزارع المحيطة لإحكام غلق الحظائر وثّق ما جرى بفيديو ودعا أصحاب المزارع المحيطة لإحكام غلق الحظائر اقتحم ذئب مزرعة مواطن في محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، وأصاب وقتل 16 رأسًا من الأغنام. وقال المواطن عبدالكريم المريعي لـ"الخليج 365": إن ذئبًا اقتحم مزرعته في حي "قراطين" بدومة الجندل، وقتل أغنامه وأصاب أخرى؛ حيث استخدم إحدى الفتحات في الشبك للتسلل إلى الأغنام، داعيًا أصحاب المزارع المحيطة به إلى إحكام غلق حظائر أغنامهم خشية اعتداء الذئب. ، شاهد.. ذئب يقتحم مزرعة مواطن بالجوف ويقتل ويصيب 16 رأس غنم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ذئب يقتحم مزرعة مواطن بالجوف ويقتل ويصيب 16 رأس غنم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.