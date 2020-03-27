أسعار الذهب في السعودية تتراجع اليوم الجمعة 27\3\2020

نتابع لكم متابعينا الكرام لموقعنا عرب نيوز أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة 27\3\2020، حيث شهدت أسعار الذهب في السعودية تذبذب واضح في الوقت الحالي مع تدهور حالة الاقتصاد في أغلب الدول بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في دول العالم ومن بينها المملكة العربية السعودية التي فرضت حظر تجوال وأغلاق كافة المنافذ البرية والجوية كنوع من أنواع الوقاية للحد من انتشاره بشكل أكبر.

سعر الذهب في السعودية اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 27 مارس 2020 في المملكة العربية السعودية، وهذا بعد أن بدأت الطلب عليه يقل بشكل كبير في كل أنحاء المملكة وبالرغم من ارتفاع أوقية الذهب العالمية إلا أنها لم تؤثر على سعر الذهب في سوق الصاغة السعودي.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 27\3\2020 في السعودية

سجل الذهب عيار 24 نحو 196.38 ريال سعودي مقابل 52.29$.

سجل الذهب عيار 22 نحو 180.02 ريال سعودي مقابل 47.93$.

سجل الذهب عيار 21 نحو 171.84 ريال سعودي مقابل 45.75$.

سجل الذهب عيار 18 نحو 147.29 ريال سعودي مقابل 39.22$.

سجل الذهب عيار 14 نحو 114.56 ريال سعودي مقابل 30.50$.

سجل الذهب عيار 12 نحو 98.19 ريال سعودي مقابل 26.14$.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.375 ريال سعودي مقابل 366.03$؟

سجل أوقية الذهب نحو 6.108 ريال سعودي مقابل 1.626$.

سعر كيلو الذهب نحو 196.384 ريال سعودي مقابل 52.289$.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تفاوت طفيف في سعر الأعيرة المتداولة في كل أنحاء المملكة، وهذا التفاوت بين ريال أو ريالين فقط.