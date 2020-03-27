النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص تقول على الله وسخر من كورونا (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أمرت النيابة العامة، بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يسخر بشأن أزمة كورونا والتضليل بمعلومات زائفة عن الوضع الراهن، والتقول على الله سبحانه وتعالى، لانطوائه على فعل يقتضي المساءلة الجزائية وإحالته للمحكمة الشرعية المختصة. أمرت النيابة العامة، بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يسخر بشأن أزمة كورونا والتضليل بمعلومات زائفة عن الوضع الراهن، والتقول على الله سبحانه وتعالى، لانطوائه على فعل يقتضي المساءلة الجزائية وإحالته للمحكمة الشرعية المختصة.

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