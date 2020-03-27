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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صاحب محل تجاري يقدم الخبز مجانًا لتجاوز المرحلة الحالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):بادر صاحب محل تجاري في محافظة الرس، بتقديم الخبز مجانًا للزبائن إلى حين تجاوز المرحلة الحالية.
ووضع صاحب المحل لافتة يقول فيها: " إيمانًا منا بأهمية المشاركة في تخفيف عبء هذه المرحلة التي ستمر بسلام بعون الله، نقدم الخبز العادي مجانًا(حبتين لكل عميل) ولمدة أسبوعين " .
يأتي تخفيفًا من الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون والوطن، والآثار الاقتصادية السلبية التي تسبب فيها فيروس كورونا.
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