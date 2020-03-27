شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رسالة مؤثرة من مواطن استقبلته الإمارات بعد توقف الرحلات الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبوظبي (صدى):نشر سعودي من الذين استقبلتهم الإمارات بعد توقف الرحلات الجوية رسالة مفعمة بالشكر والامتنان، مما أثارت إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين.
وظهر المواطن في مقطع فيديو داخل مطار دبي الدولي، حيث ردد عبارة:" الإمارات وشعبها غير، الإمارات وطن الإنسانية، الإمارات ترسخ الإنسانية قولاً وفعلاً ".
وقال المواطن في رسالته:" أكثر الأمور التي تؤثر في الفرد هي المواقف الإنسانية التي قامت بها دولة الإمارات "، مضيفا:" مواطنو الإمارات أقبلوا علي فعل الخير معنا، فنحن عائلة من التي استقبلتهم الإمارات وقدمت لهم كل أنواع الدعم المعنوي والمادي ".
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