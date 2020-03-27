شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تجمع كميات كبيرة من المياه في الربع الخالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو تجمع كمية كبيرة من المياه جراء الأمطار الغزيرة التى هطلت في منطقة الربع الخالي خلال الأيام الماضية. وثق مقطع فيديو تجمع كمية كبيرة من المياه جراء الأمطار الغزيرة التى هطلت في منطقة الربع الخالي خلال الأيام الماضية. وظهر في المقطع المتداول شاحنة تسير بمحاذاة المياه المتجمعة، بجانب عددًا من الشباب الذين وثقوا لحظات وجودهم في المنطقة.

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