شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الغبار يحيل نهار الرس إلى ساعة المغرب ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

شهدت محافظة الرس بمنطقة القصيم اليوم الجمعة نشاط في الرياح وأتربة مثارة أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية .

وأظهرت صور متداولة للمحافظة قبل ساعات ، وقد أُحيل ظهرها إلى ما يشبه ساعة المغرب إثر الرؤية الغائمة .

وكانت الأرصاد قد حذرت اليوم من رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بينها القصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة .