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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الغبار يحيل نهار الرس إلى ساعة المغرب ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):شهدت محافظة الرس بمنطقة القصيم اليوم الجمعة نشاط في الرياح وأتربة مثارة أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية .
وأظهرت صور متداولة للمحافظة قبل ساعات ، وقد أُحيل ظهرها إلى ما يشبه ساعة المغرب إثر الرؤية الغائمة .
وكانت الأرصاد قد حذرت اليوم من رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بينها القصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة .
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