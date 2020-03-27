شكرا لمتابعة خبر عن التعليم: الاختبارات ستكون في رمضان ويمكن إجرائها إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، أن متابعة التعليم عن بُعد يسير وفقًا للتقويم الدراسي والاختبارات ستكون في العاشر من رمضان.

وأوضحت الوزارة، أنها مستمرة في عملية التعليم عن بعد لجميع الطلاب، مؤكدة أنها لديها خيارات تعليمية عدة بينها الاختبارات عن بعد.

وأفادت بأن الأولوية لديها هي إكمال الطلاب عامهم الدراسي، مشيرة إلى أنه يجب على الطلاب والطالبات الالتزام بالجدية في التعليم عن بعد وضرورة تقصي المعلومة من مصدرها الرسمي وتجنب الشائعات.