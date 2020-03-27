شكرا لمتابعة خبر عن 8 خطوات للتأكد من نسب الطفل حال الاشتباه في كونه مخطوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

على الرغم من نفي القبض على "سلطانة" شريكة خاطفة الدمام "مريم"، إلا أن الإعلامية سحر أبو شاهين تصر على صحة تلك المعلومة التي نشرتها قبل أيام.

وأكدت "أبو شاهين"، أن معلومة القبض على "سلطانة" وصلتها من مصدرين مختلفين ولم تنشرها إلا بعد التأكد من صحتها، مشيرة إلى أنه "لو كان للسحر الذي تمارسه مريم قيمة أو تأثير لحمت نفسها من القبض عليها أو أخرجت نفسها من السجن بعد القبض عليها".

وأضافت: " عمليات الخطف من المستشفى كما حدث مع القرادي والخنيزي والعماري، تسجيل أطفال ونسبهم لغير ذويهم كما حدث مع القرادي وكما هو مرجح مع نسيم، كلها حدثت قبل أكثر من ٢٠ عام، الآن الأنظمة إلكترونية ومشددة ولا تسمح بحدوث ذلك " .

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وتابعت: "كيف يمكن التحقق في حال الاشتباه أن الطفل المسجل بهوية ومنسوب لأسرة ما هو مخطوف؟ التحقق من وجود تبليغ ولادة ونظاميته، مراجعة سجلات المستشفى لليوم الذي تمت فيه الولادة والتأكد من تسجيل الدخول باسم الأم، التأكد من وجود بيانات الطفل، في حال غياب ما سبق هذا مثار للشك، لتحقق من مراجعة الأم لأي مستشفى لمتابعة الحمل، لا سيما لو كانت تعيش بمدينة وليش هجرة مثلا أو منطقة نائية، لا يكتفى بما سبق بل يتم سؤال الزوج والأهل جميعا اذا كانو شاهدو الأم وهي حامل أو حضروا ولادتها، كم كان عمر الطفل حين شاهده الأهل، أين كانت الأم خلال فترة الحمل ".

يذكر أن الكاتب أبو طلال الحمراني، كان قد صرّح بأن " ماأشيع عن إلقاء القبض على متهمين ونساء والعثور على أطفال في قضية خاطفة الدمام كلام غير صحيح كما أن المتهمة "سلطانه" لم يتم الإستدلال عليها ولم تعترف "مريم" ولم يلتقي بها أحد منذ اسبوعين وخروجها آخر خره للنيابة بعد مواجهتها فقط مع والدة أحد المخطوفين كما ذكرت سابقا".