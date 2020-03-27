شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الصحي يشدد على إعادة صرف الأدوية للمريض دون الحاجة لزيارة العيادة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه مجلس الضمان الصحي التعاوني شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، بإعادة صرف الأدوية للمريض دون الحاجة لزيارة العيادة. وجه مجلس الضمان الصحي التعاوني شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، بإعادة صرف الأدوية للمريض دون الحاجة لزيارة العيادة. وسمح المجلس بزيارة المريض للعيادة في حال كانت حالته المرضية تتطلب هذه الزيارة والتواصل مع الطبيب المختص. وأكد أن التوجيهات الصادرة بهذا الشأن تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الضمان الصحي يشدد على إعادة صرف الأدوية للمريض دون الحاجة لزيارة العيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.