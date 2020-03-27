شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تبلغ عن زوجها بعد خرقه منع التجول ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):في واقعة مثيرة للدهشة ، قررت زوجة "مواطنة " التبليغ عن زوجها بالخروج مع أصدقائه في أوقات منع التجوال بالمخالفة للتعليمات .
وروى مواطن الواقعة ، معبراً عن دهشته وما إذا كانت الزوجة تقصد بالفعل حماية زوجها من خطر التجوال في هذا التوقيت وعواقب الفيروس المستجد أم أنها قصدت ذلك لتوقيع العقوبة عليه بالحبس !
الجدير بالذكر أن من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، على أن تضاعف في حال التكرار ، كما يُعاقب من يكرر المخالفة للمرة الثالثة بالسجن مدة لا تزيد عن 20 يوماً.
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