شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة: تسجيل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن إصابة 92 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي أصيبت 1104 حالة.

وأكد في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الحالات الجديدة منها 10 لمسافرين قادمين من خارج المملكة، وتم وضعهم في الحجر مباشرة، وبقية الحالات الـ 82 مخالطة.

وأفاد بأن إجمالي عدد المصابين بلغ 1104 حالة منها 6 حرجة، بينما وصل إجمالي الحالات المتعافية إلى35 حالة بالمملكة.

وأكد على أهمية تقليل المخالطة، والحرص على البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.