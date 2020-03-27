شكرا لمتابعة خبر عن فيديو بديع لحظة هطول امطار غزيرة على طريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طريف (صدى):

وثق مقطع فيديو هطول امطار غزيرة على محافظة طريف بالحدود الشمالية اليوم الجمعة .

وأظهر المقطع الذي وثقه أحد المواطنين جمال الطبيعة في طريف مع هطول الأمطار ، بينما كانت الإبل ترعى في الأراضي الخضراء.

وكانت الأرصاد قد توقعت سماء غائمة مع احتمال هطول امطار على طريف اليوم ، بينما توقعت درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية ، والصغرى 12 درجة مئوية .