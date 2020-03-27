شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الملك خالد تكشف آخر مستجدات نتائج القبول ببرامج الدراسات العليا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت جامعة الملك خالد آخر المستجدات المتعلقة بنتائج القبول ببرامج الدراسات العليا.

وذكرت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن نتائج القبول لا تزال في مرحلة الاعتماد من المجالس المختصة.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عنها لاحقًا بإذن الله.