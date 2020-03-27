شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الكلباني معلقًا على أزمة كورونا: من يقرأ القرآن الكريم يرى الصورة واضحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الشيخ عادل الكلباني، ما يشهده العالم من انتشار لفيروس كورونا الجديد، مضيفا أن من يقرأ القرآن الكريم يرى الصورة واضحة، مستشهدًا على ذلك بقول الله تعالي:" يأيها الناس انتم الفقراء إلى الله".

وأضاف، خلال برنامج مع الكلباني المذاع على قناة SBC أن فيروس كورونا عطل أشياء كثيرة في العالم، مشيدًا بوجود الهواتف الذكية التى جعلت الفرد لا ينقطع على العالم وعن أهله والآخرين.

وعدد الكلباني فوائد مبادرة خليك في البيت، التى ينادي بها الكثيرين للحد من انتشار الفيروس، ومنها أنها تجعل الأب يتعرف على أهل بيته بشكل جديد.

ودعا الجميع بضرورة الصبر والاحتساب حتى إنتهاء أزمة كورونا، مؤكدًا أن النصر والفرج سيكون قريبا.