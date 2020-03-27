شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نادر للملك خالد يبكي تأثراً بدعاء إمام الحرم المكي قبل 40 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مقطع فيديو عن مشهد تاريخي جليل للملك خالد بن عبد العزيز – طيب الله ثراه – وهو يبكي متضرعاً لله –عز وجل – تأثراً بدعاء إمام الحرم المكي الشريف عام 1401 هـ . كشف مقطع فيديو عن مشهد تاريخي جليل للملك خالد بن عبد العزيز – طيب الله ثراه – وهو يبكي متضرعاً لله –عز وجل – تأثراً بدعاء إمام الحرم المكي الشريف عام 1401 هـ . وأظهر المقطع الشيخ عبد الله الخليفي –رحمه الله – وهو يبتهل بالدعاء بعد صلاة المغرب بجوار الكعبة المشرفة ، بينما رفع الملك خالد يديه متضرعاً ويكاد أن يبكي تأثراً بالدعاء . وكان الحدث بحضور ملوك ورؤساء الدول الإسلامية الذين قدموا للمملكة في مؤتمر القمة الإسلامي والذي عقد لأول مرة من داخل الحرم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو نادر للملك خالد يبكي تأثراً بدعاء إمام الحرم المكي قبل 40 عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.