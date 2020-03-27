بالفيديو.. تركيب جسر المشاه بطريق الأمير ماجد بجدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): تواصل أمانة محافظة جدة أعمال تركيب جسر المشاه بطريق الأمير ماجد ضمن خطتها لإنشاء معابر آمنة للمشاه . تواصل أمانة محافظة جدة أعمال تركيب جسر المشاه بطريق الأمير ماجد ضمن خطتها لإنشاء معابر آمنة للمشاه . ووثق مقطع فيديو جانب من أعمال التركيب بالجسر على طريق الأمير ماجد (فلامنقو مول) على أن يتم الإنتهاء منه قريباً . Advertisements

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