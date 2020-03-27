شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر: سيُمنح الإذن بنقل الحالة الطارئة إلى المستشفى وقت منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمه الرويلي (صدى): أعلنت هيئة الهلال الأحمر، أنه سيتم منح إذن بالخروج عند طلب الخدمة الإسعافية للحالات الطارئة البسيطة والتي لا تستدعي النقل بالإسعاف. أعلنت هيئة الهلال الأحمر، أنه سيتم منح إذن بالخروج عند طلب الخدمة الإسعافية للحالات الطارئة البسيطة والتي لا تستدعي النقل بالإسعاف. ‏وأوضحت أن ذلك يكون عبر رسالة نصية تمنح حق الخروج وقت منع التجول للوصول إلى المنشأة الصحية، محذرة من إساءة استخدام التصريح إذ تُعرض الشخص للعقوبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر: سيُمنح الإذن بنقل الحالة الطارئة إلى المستشفى وقت منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.