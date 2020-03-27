الشعبية: مبادرة الحوثي نبيلة وشجاعة وتعبر عن الموقف اليمني الأصيل

أصدرت الجبهة الشعبية بيانًا لها، مساء أمس، عبرت فيه عن تقديرها لمبادرة الحوثي التي طرحها بإطلاق سراح طيار وأربعة ضباط وجنود سعوديين، مقابل إطلاق السعودية للمعتقلين الفلسطينيين لديها.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة "سوا":

أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تقديرها لمبادرة عبد الملك الحوثي زعيم حركة أنصار الله في اليمن، والقاضية بإطلاق سراح طيار وأربعة ضباط وجنود سعوديين، مقابل إطلاق السعودية للمعتقلين الفلسطينيين لديها الذين تصفهم بدعم "الإرهاب" عقابًا على دعمهم لفصائل من المقاومة الفلسطينية.

وأكدت الشعبية في بيان لها مساء الخميس، أن المبادرة "نبيلة وشجاعة، وتأتي تأكيدًا جديدًا على الموقف اليمني الأصيل، والمتواصل في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله".

وبيّنت أن المبادرة تعبر عن "ترابط النضال القومي الذي لاتزال القضية الفلسطينية تشكل مركزه، رغم ما يعانيه اليمن الشقيق من نتائج العدوان والتهديد لوحدة أراضيه".

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ووجهت الشعبية "التحية للشعب اليمني الشقيق"، مجددة "تضامنها معه في وجه العدوان، وأن الشعب الفلسطيني لن ينسى له مواقفه التي شكلت على الدوام خير سند له".

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

دائرة الإعلام المركزي