وزارة الصحة تعلن 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا .. التفاصيل

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة 27 مارس 2020 عن تسجيل 92 حالة إصابة جديدة حيث كان منها 82 حالة ناتجة عن مخالطة كما توجد 6 حالات حرجة حيث بلغ عدد حالات الشفاء 35 ولم تسجل حالات وفاة جديدة و الحالات الجديدة تم تسجيلها بحسب المدن التالية :- الرياض: ٤٦

المدينة: ١٩

القطيف: ١٠

جدة: ٧

الدمام: ٤

الظهران: ٢

بريدة: ٢

الهفوف: ١

الخبر: ١





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