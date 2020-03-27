السعودية اليوم / برنامج الغذاء العالمي : " يؤكد أن " الزنك وفيتامين أ " تقوي جهاز المناعة



جنيف 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

أعلن برنامج الغذاء العالمي أن تفشي الأمراض المعدية يزيد من معدلات سوء التغذية بشكل حاد، وبما يؤدي إلى معدلات وفيات أعلى، خاصة بين النساء الحوامل والأطفال الصغار والمصابون بأمراض مزمنة وكبار السن ، بسبب ضعف وظائف المناعة الذي يعرضهم للإصابة بالعدوى وخطر الموت .

وقالت المتحدثة الرسمية بسم البرنامج إليزابيث بيرس في بيان : إن تلبية الاحتياجات الغذائية للجسم تقوي المناعة لمحاربة العدوي ويحافظ على الصحة، مشيرة إلى أن ذلك يتضمن استهلاك المغذيات الكافية مثل " الزنك وفيتامين أ " التي تلعب دورا مهما في عمل الجهاز المناعي .

وأضافت أن البرنامج يعمل على ضمان إيصال الأغذية المغذية المنقذة للحياة إلى المجتمعات الضعيفة المعرضة لخطر الإصابة بعدوي " كوفيد - ١٩ "، وتخزين الإمدادات الغذائية المغذية مسبقا ، والتنسيق مع الحكومات لضمان عدم تعطل سلاسل الإمداد بالأغذية المتخصصة بسبب القيود المفروضة على النقل والعبور عبر الحدود .

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16:53ت م

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