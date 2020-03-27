السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن طلال يبحث متطلبات المستشفيات الحكومية وزيادة الصيدليات المرجعية مع رئيس هيئة الغذاء والدواء



أبها 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

بحث صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، المشرف العام على فريق عمل إدارة أزمة

وناقش سموه وفريق العمل في اجتماع افتراضي، دور الهيئة فيما تقدمه من خدمات على مستوى الوطن بشكل عام والمنطقة بشكل خاص جراء جائحة كورونا، وبحث الاجتماع سبل التعاون بين غرفة إدارة أزمة كرونا بإمارة المنطقة وهيئة الغذاء و الدواء، لتحقيق تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة في إدارة الأزمة.

واستمع أمير منطقة عسير وفريق إدارة الأزمة لشرح مفصل من معالي الرئيس الجضعي للطرق التي تتبعها الغذاء والدواء في ضمان تقديم أعلى معايير الجودة في ظل الأزمة، مبيناً آليه العمل المتبعة لدعم المصانع التي تنتج المستلزمات الصحية في المملكة، والتعاقد مع المصانع الخارجية لرفع مستوى الطاقة الإنتاجية.

وأشار الجضعي إلى اهتمام الهيئة باستيراد المواد الخام التي تستخدمها مصانع إنتاج المعقمات الطبية، وتوفير التسهيلات لها، لافتاً إلى إبرام العديد من العقود مع شركات أرامكو وسابك ونبكو، لإمداد المصانع بأكثر من 6 آلاف طن من المواد الخام وتخزينها في خزانات تابعة لشركة أرامكو و سابك لحين استعمالها في غرض التصنيع.

وفي جانب الصيدليات، أوضح الجضعي أن الهيئة حددت الصيدليات المرجعية في كافة أنحاء المملكة لتوفير أدوات التعقيم والماسكات الطبية باستمرار، حيث تبلغ ١٧٨ صيدلية موزعة في أنحاء المملكة منها 6 صيدليات بالمنطقة، داعياً المواطنين إلى ضرورة الالتزام باتباع الرسائل التوعوية الصادرة من وزارة الصحة فيما يخص استخدام المعقمات الطبية، مشيرًا إلى أن غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار يحقق دور المعقمات الطبية، واستخدام الكمامات يكون للممارسين الصحيين أو من يخالطون المرضى.

ووجه سمو أمير منطقة عسير في نهاية الاجتماع بربط غرفة إدارة الأزمة في المنطقة بهيئة الغذاء والدواء بشكل دائم، لمتابعة المستجدات ودعم متطلبات المستشفيات الحكومية في المنطقة، وزيادة عدد الصيدليات المرجعية.

// انتهى //

16:40ت م

0090



أبها 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسبحث صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، المشرف العام على فريق عمل إدارة أزمة كورونا بالمنطقة عبر اتصال مرئي مع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة الغذاء والدواء هشام بن سعد الجضعي، متطلبات المستشفيات الحكومية وزيادة أعداد الصيدليات المرجعية.وناقش سموه وفريق العمل في اجتماع افتراضي، دور الهيئة فيما تقدمه من خدمات على مستوى الوطن بشكل عام والمنطقة بشكل خاص جراء جائحة كورونا، وبحث الاجتماع سبل التعاون بين غرفة إدارة أزمة كرونا بإمارة المنطقة وهيئة الغذاء و الدواء، لتحقيق تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة في إدارة الأزمة.واستمع أمير منطقة عسير وفريق إدارة الأزمة لشرح مفصل من معالي الرئيس الجضعي للطرق التي تتبعها الغذاء والدواء في ضمان تقديم أعلى معايير الجودة في ظل الأزمة، مبيناً آليه العمل المتبعة لدعم المصانع التي تنتج المستلزمات الصحية في المملكة، والتعاقد مع المصانع الخارجية لرفع مستوى الطاقة الإنتاجية.وأشار الجضعي إلى اهتمام الهيئة باستيراد المواد الخام التي تستخدمها مصانع إنتاج المعقمات الطبية، وتوفير التسهيلات لها، لافتاً إلى إبرام العديد من العقود مع شركات أرامكو وسابك ونبكو، لإمداد المصانع بأكثر من 6 آلاف طن من المواد الخام وتخزينها في خزانات تابعة لشركة أرامكو و سابك لحين استعمالها في غرض التصنيع.وفي جانب الصيدليات، أوضح الجضعي أن الهيئة حددت الصيدليات المرجعية في كافة أنحاء المملكة لتوفير أدوات التعقيم والماسكات الطبية باستمرار، حيث تبلغ ١٧٨ صيدلية موزعة في أنحاء المملكة منها 6 صيدليات بالمنطقة، داعياً المواطنين إلى ضرورة الالتزام باتباع الرسائل التوعوية الصادرة من وزارة الصحة فيما يخص استخدام المعقمات الطبية، مشيرًا إلى أن غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار يحقق دور المعقمات الطبية، واستخدام الكمامات يكون للممارسين الصحيين أو من يخالطون المرضى.ووجه سمو أمير منطقة عسير في نهاية الاجتماع بربط غرفة إدارة الأزمة في المنطقة بهيئة الغذاء والدواء بشكل دائم، لمتابعة المستجدات ودعم متطلبات المستشفيات الحكومية في المنطقة، وزيادة عدد الصيدليات المرجعية.// انتهى //16:40ت م0090

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