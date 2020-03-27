

السيح 3 شعبان 1441هـ الموافق 27 مارس 2020م واس

نوه معالي مدير جامعة الامير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لدى افتتاحه القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة دول العشرين (G20) التي بعثت للعالم رسالة بإمكانية تجاوز الأزمة وأثرها الاقتصادي.

وأكد معاليه : أن كلمة خادم الحرمين الشريفين جسدت دور المملكة الإنساني الذي تنتهجه في الحفاظ على النفس البشرية والاهتمام بصحة الإنسان ومستقبله الاجتماعي والاقتصادي.

وقال الدكتور الحامد أن المملكة دعت لعقد هذه القمه الاستثنائية في هذا الوقت الذي تجتاح العالم جائحة فيروس

// انتهى //

16:36ت م

0088



السيح 3 شعبان 1441هـ الموافق 27 مارس 2020م واسنوه معالي مدير جامعة الامير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لدى افتتاحه القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة دول العشرين (G20) التي بعثت للعالم رسالة بإمكانية تجاوز الأزمة وأثرها الاقتصادي.وأكد معاليه : أن كلمة خادم الحرمين الشريفين جسدت دور المملكة الإنساني الذي تنتهجه في الحفاظ على النفس البشرية والاهتمام بصحة الإنسان ومستقبله الاجتماعي والاقتصادي.وقال الدكتور الحامد أن المملكة دعت لعقد هذه القمه الاستثنائية في هذا الوقت الذي تجتاح العالم جائحة فيروس كورونا ، وما أصاب العالم من شلل اقتصادي، وتوقف سبل التواصل والتنقل بين أجزائه ، حتى أضحى العالم رهينة لهذا الوباء ، معتمداً بشكل كبير على ما تم تطويره من تقنيات للتواصل واستمرار عجلة الحياة ، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - حث دول العالم على استشعار المسؤولية الدولية من خلال حشد الجهود الدولية لتقليل الأثر السلبي لهذه الجائحة ودعم الاستقرار الاقتصادي الدولي وتحسين البنى التحتية للدول النامية لتجاوز الأزمة الحالية ودعم جهود منظمة الصحة العالمية لاحتواء هذا الوباء والقضاء عليه.// انتهى //16:36ت م0088

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير جامعة الأمير سطام : خادم الحرمين الشريفين بعث رسالة للعالم بإمكانية تجاوز الأزمة وأثرها الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.