السعودية اليوم / الجزائر توسع إجراءات الحجر الجزئي إلى 9 محافظات



الجزائر 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

أصدر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد اليوم، مرسومًا جديدًا يتضمن توسيع إجراءات الحجر الجزئي إلى 9 محافظات، وذلك في إطار التدابير التكميلية للوقاية من انشار وباء فيروس

وأوضحت رئاسة الحكومة الجزائرية في بيان، أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ بداية من يوم غداً السبت وحتى إشعار آخر .

// انتهى //

16:20ت م

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الجزائر 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأصدر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد اليوم، مرسومًا جديدًا يتضمن توسيع إجراءات الحجر الجزئي إلى 9 محافظات، وذلك في إطار التدابير التكميلية للوقاية من انشار وباء فيروس كورونا ومكافحته.وأوضحت رئاسة الحكومة الجزائرية في بيان، أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ بداية من يوم غداً السبت وحتى إشعار آخر .// انتهى //16:20ت م0083

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