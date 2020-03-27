السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى 227 إصابة



تونس 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

ارتفع عدد المصابين بفيروس

وأكدت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أنه تم إجراء 282 تحليل مخبري أمس.

وشدد مدير الرعاية الصحية الأساسية شكري حمودة، أن ذروة انتشار الفيروس في تونس ستكون بداية الشهر المقبل، مؤكداً على ضرورة تقيد المواطنين بالإجراءات الوقائية التي فرضتها الدولة من أجل منع مزيد انتشار هذا الفيروس.

// انتهى //

16:20ت م

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تونس 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس إلى 227 شخص، وذلك بعد تسجيل 30 إصابة جديدة مؤكدة.وأكدت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أنه تم إجراء 282 تحليل مخبري أمس.وشدد مدير الرعاية الصحية الأساسية شكري حمودة، أن ذروة انتشار الفيروس في تونس ستكون بداية الشهر المقبل، مؤكداً على ضرورة تقيد المواطنين بالإجراءات الوقائية التي فرضتها الدولة من أجل منع مزيد انتشار هذا الفيروس.// انتهى //16:20ت م0082

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