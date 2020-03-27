السعودية اليوم / 769 وفاة جديدة بكورونا المستجد في إسبانيا والحصيلة تصل إلى 4858 وفاة



مدريد 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا اليوم أنها سجلت 769 وفاة جديدة بفيروس كوفيد - 19 خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة في أعلى زيادة في الحالات تسجل في يوم واحد لترتفع الوفيات لديها إلى 4858 وفاة جراء الوباء.

وتجاوز عدد الوفيات المسجل في يوم واحد في إسبانيا ما سُجل في إيطاليا التي أحصت 662 وفاة في آخر حصيلة نشرتها مساء الخميس .

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16:16ت م

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