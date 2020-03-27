السعودية اليوم / "الأرصاد" في تنبيه متقدم : أتربة مثارة على منطقة تبوك



تبوك 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك ، تضمن رياح نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه إنعدام في الرؤية ، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة أملج والوجه والبدع وحقل وضباء وتيماء.

// انتهى //

16:13ت م

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