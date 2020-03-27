السعودية اليوم / إصابة رئيس الوزراء البريطاني بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19



لندن 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

أعلنت الحكومة البريطانية إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفيروس

وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان اليوم : أن جونسون كان قد خضع لفحوص طبية عن الفيروس، وذلك بعد ظهور عليه أعراض طفيفة ، وجاءت نتيجة الفحوص إيجابية .

وقال المتحدث باسم جونسون في بيان : بعدما أن ظهرت على رئيس الوزراء البريطاني عوارض طفيفة يوم أمس (الخميس)، أُخْضِعَ لفحوص طبية عن فيروس كورونا، و جاءت نتيجته إيجابية.

وأكدت الحكومة البريطانية أن جونسون سيستمر في عمله رغم إعلان إصابته بالفيروس.

// انتهى //

16:07ت م

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لندن 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأعلنت الحكومة البريطانية إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 .وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان اليوم : أن جونسون كان قد خضع لفحوص طبية عن الفيروس، وذلك بعد ظهور عليه أعراض طفيفة ، وجاءت نتيجة الفحوص إيجابية .وقال المتحدث باسم جونسون في بيان : بعدما أن ظهرت على رئيس الوزراء البريطاني عوارض طفيفة يوم أمس (الخميس)، أُخْضِعَ لفحوص طبية عن فيروس كورونا، و جاءت نتيجته إيجابية.وأكدت الحكومة البريطانية أن جونسون سيستمر في عمله رغم إعلان إصابته بالفيروس.// انتهى //16:07ت م0078

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