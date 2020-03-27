شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي في السعودية يعلن إسقاط طائرات مسيرة لميلشيا الحوثي في ابهاط والان مع التفاصيل

الجمعة 27 مارس 2020 صورة أرشيفية أعلنت قيادة قوات التحالف العربي، اليوم الجمعة، إحباط هجمات لميلشيا الحوثي الإرهابية ، بطائرات مُسيرة على منطقة عسير جنوب السعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد- صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (أبها) ومدينة (خميس مشيط)".

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