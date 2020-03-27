شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن يروج شائعات عن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة القصيم القبض على مواطن ينشر ويروج الشائعات, وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه بالإشارة إلى المقطع الصوتي المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصٍ ينشر ويروج الشائعات حول قيام أحد المقيمين بتلويث عربات التسوق داخل متجرٍ بمحافظة البدائع ، في محاولةٍ لبث الفزع والذعر بمعلوماتٍ وادعاءات غير صحيحة ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله تعالى - عن القبض عليه ، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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