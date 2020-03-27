شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار منع التجول .. تراجع فى حالات الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أسفر التطبيق الاحترازي والدقيق والتزام المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول بالمملكة ، في تراجع بأعداد المصابين بفيروس كورونا :حيث سجل اليوم الاول من تطبيق حظر التجول 205 حالة ، و اليوم الثاني: 133 حالة ، والثالث: 112 حالة ، أما اليوم الرابع: 92 حالة. وأكدت وزارة الصحة على أن التزام المواطن والمقيم بالبقاء في المنزل يساهم بصورة كبيرة في إيقاف انتشار المرض .

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