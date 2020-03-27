القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت دولة الإمارات "صندوق الإمارات وطن الإنسانية" لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك بالتنسيق بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي والجمعيات والمنظمات الإنسانية في الدولة.
ويهدف الصندوق إلى تعزيز جهود دولة الإمارات في الحد من تداعيات الفيروس الصحية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، كما يجسّد مضامين التلاحم المجتمعي في الدولة.
ويستقبل الصندوق مساهمات الأفراد والمؤسسات المادية والعينية، إضافة إلى المساهمات الأخرى المتمثلة في المباني والمرافق الحيوية والسيارات ووسائل الدعم اللوجستي عبر مراكز الهلال الأحمر على مستوى دولة الإمارات، والجمعيات الخيرية الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر "صندوق الإمارات وطن الإنسانية" مبادرة جديدة لمواجهة تداعيات "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.