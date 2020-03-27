"صندوق الإمارات وطن الإنسانية" مبادرة جديدة لمواجهة تداعيات "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت دولة الإمارات "صندوق الإمارات وطن الإنسانية" لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك بالتنسيق بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي والجمعيات والمنظمات الإنسانية في الدولة.

ويهدف الصندوق إلى تعزيز جهود دولة الإمارات في الحد من تداعيات الفيروس الصحية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، كما يجسّد مضامين التلاحم المجتمعي في الدولة.

ويستقبل الصندوق مساهمات الأفراد والمؤسسات المادية والعينية، إضافة إلى المساهمات الأخرى المتمثلة في المباني والمرافق الحيوية والسيارات ووسائل الدعم اللوجستي عبر مراكز الهلال الأحمر على مستوى دولة الإمارات، والجمعيات الخيرية الأخرى.