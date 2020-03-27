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أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، اليوم، حالة الطوارئ، ووضع ثماني مدن؛ بينها العاصمة واغادوغو، تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت السلطات، في بيان بثّته وكالة أنباء بوركينا فاسو، أنها اتخذت هذه الخطوة بعد اجتماع لمجلس الوزراء المنعقد بتقنية الفيديو؛ لبحث الوضع الصحي بالبلاد.
وكانت وزارة الصحة في بوركينا فاسو، قد أعلنت تسجيل ست إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة المنقضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 152 حالة، فيما وصلت الوفيات إلى سبع وفيات.فيروس كورونا الجديد
27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 03:58 PM
وضع 8 مدن تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعينبسبب "كورونا".. بوركينا فاسو تعلن حالة الطوارئ
أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، اليوم، حالة الطوارئ، ووضع ثماني مدن؛ بينها العاصمة واغادوغو، تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت السلطات، في بيان بثّته وكالة أنباء بوركينا فاسو، أنها اتخذت هذه الخطوة بعد اجتماع لمجلس الوزراء المنعقد بتقنية الفيديو؛ لبحث الوضع الصحي بالبلاد.
وكانت وزارة الصحة في بوركينا فاسو، قد أعلنت تسجيل ست إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة المنقضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 152 حالة، فيما وصلت الوفيات إلى سبع وفيات.
، بسبب "كورونا".. بوركينا فاسو تعلن حالة الطوارئ ،
المصدر : الخليج 365
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