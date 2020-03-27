، بسبب "كورونا".. بوركينا فاسو تعلن حالة الطوارئ ،

محمد بن مسعود - الدمام - وضع 8 مدن تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو، اليوم، حالة الطوارئ، ووضع ثماني مدن؛ بينها العاصمة واغادوغو، تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت السلطات، في بيان بثّته وكالة أنباء بوركينا فاسو، أنها اتخذت هذه الخطوة بعد اجتماع لمجلس الوزراء المنعقد بتقنية الفيديو؛ لبحث الوضع الصحي بالبلاد.

وكانت وزارة الصحة في بوركينا فاسو، قد أعلنت تسجيل ست إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة المنقضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 152 حالة، فيما وصلت الوفيات إلى سبع وفيات.فيروس كورونا الجديد