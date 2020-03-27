، مُخَلِّفةً ذكرياتٍ لا تُنسى.. "معمِّرة قنا" تسقط والحزن يخيم.. ماذا عن قصة الجمل! ،

محمد بن مسعود - الدمام - تراث أمة.. سُيَّاح الداخل والخارج ولجنة تعكف على كشف الأسباب وما يجب فعله

خيّم الحزن، صباح اليوم، على سكان مركز "قنا" غرب عسير، بعد سقوط "معمرتهم" التي كانت تعني لهم الشيء الكبير؛ فهي جزء من تراثهم وحياتهم وعامل من عوامل الجذب السياحي؛ فلطالما شهدت توافدًا عليها من داخل البلاد وخارجها.

وفي التفاصيل، كانت تعيش في مركز قنا، وتحديدًا في حوية (130 كيلومترًا غرب أبها)، شجرة الحوية أو "الإبراية" أو "الرقعة" شامخة، ومشكّلة أهم مزار في تهامة منطقة عسير؛ إذ يؤمها السياح من داخل السعودية وخارجها؛ مما جعلها تحظى باهتمام ورعاية أهل وسكان قرية حوية بقنا، الذين تناوبوا الحفاظ عليها منذ أكثر من 150 عامًا؛ إيمانًا منهم بعظمة ذلك الإرث الرباني الذي خصهم به الله دون غيرهم.

ويقول كبار السن في قرية حوية عن "المعمرة": "لهذه الشجرة قصة يتناقلها الأجيال جيلًا تلو الآخر، منذ 150 عامًا"؛ مؤكدين أن هذه الشجرة العملاقة كانت بمنزلة الهبة من الله؛ وكان لزامًا على الجميع الاهتمام بها؛ فعندما نبتت كان الجميع يحمونها، ويهتمون بها، ويقطعون من أشجار السدر ويضعونه حولها من أجل حمايتها من الإبل والأغنام وبقية الحيوانات، وأصبح الجميع من أهالي القرية يحمونها، ويهتمون بها، ويعدونها جزءًا لا يتجزأ من كيانهم، إلى أن كبرت وترعرعت، وأصبحت بشكلها الأخاذ الذي كانت عليه؛ مما أكسبها شهرة عالمية، وجعلها مزارًا للجميع من المنطقة ومن خارجها، قبل أن تسقط صباح اليوم مخلفة وراءها الكثير من الذكريات والقصص التي ستظل تُروى للأجيال جيلًا تلو الآخر.

وأبانوا أن هناك روايات عدة عن كيف نبتت الشجرة؛ من بينها أنه أتى سيل كبير بالحوية؛ فبزغت إثر هذا السيل، ووضع لها مصدات حماية من السدر وبعض الأشجار الشوكية من قِبَل الأهالي؛ لمنع الحيوانات من الوصول إليها، إلى أن أتى أحد الجمال السائبة وتجاوز تلك المصدات، وأكل من رأس الشجرة، وبدلًا من أن تكبر بالطول أي الارتفاع إلى أعلى؛ أخذت تنمو وتكبر على شكل دائرة؛ مما زادها جمالًا؛ لتتسع رقعة ظلها التي تغطي مساحة كبيرة من المكان.

هذا وتعكف لجنة شُكّلت اليوم من عدد من الجهات بينها (مركز قنا، والبلدية، والزراعة) لتحديد السبب وراء سقوط الشجرة، وما يمكن أن يتم اتخاذه تجاه ذلك.

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عسير مركز قنا