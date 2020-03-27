، "اليوبي" عن كلمة الملك بـ"قمة الـ20 الاستثنائية": هذه السعودية في مواجهة الأزمات ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أوضح مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- خلال القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين، أكدت على معانٍ سامية وقيم رفيعة تتحلى بها المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز، يعز فيها الإنسان وحياته كأولوية قصوى وفوق كل اعتبار، كما أكدت على ضرورة العمل المشترك مع دول العالم أجمع للخروج بحلول ناجحة وتخطي أزمة جانحة كورونا المتفشية بكثير من الدول، ويتطلب ذلك تعضّيد الجهود والتكاتف لمنع تفاقم تأثير المرض والتصدي لانتشاره.
وأكد أن للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين- حفظهما الله- دورًا بارزًا في مواجهة كثير من الأزمات العالمية من حروب وكوارث وأوبئة، وتقديم الدعم بكافة أنواعه لما لها من ثقل سياسي واقتصادي ومكانة مرموقة بين دول العالم، كان آخرها ما قدمته من دعم مالي بمقدار ١٠ ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة جائحة كورونا، كما استشعرت أهمية المرحلة بدعوة دول العشرين لعقد قمة استثنائية لتوحيد التعامل مع هذه الأزمة التي يمر بها العالم وتتزايد يوماً بعد يوم، ووضع الحلول اللازمة التي تحفظ صحة الإنسان أولاً ثم اقتصادات الدول والحد من تأثيرها.
ودعا "اليوبي" الله -عز وجل- أن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن يرفع البلاء والوباء عن بلادنا وكافة بلاد المسلمين والبشرية جمعاء.مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 03:33 PM
قال: أكدت على ضرورة العمل المشترك مع دول العالم للخروج بحلول ناجحة مع "كورونا"
أوضح مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- خلال القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين، أكدت على معانٍ سامية وقيم رفيعة تتحلى بها المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز، يعز فيها الإنسان وحياته كأولوية قصوى وفوق كل اعتبار، كما أكدت على ضرورة العمل المشترك مع دول العالم أجمع للخروج بحلول ناجحة وتخطي أزمة جانحة كورونا المتفشية بكثير من الدول، ويتطلب ذلك تعضّيد الجهود والتكاتف لمنع تفاقم تأثير المرض والتصدي لانتشاره.
وأكد أن للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين- حفظهما الله- دورًا بارزًا في مواجهة كثير من الأزمات العالمية من حروب وكوارث وأوبئة، وتقديم الدعم بكافة أنواعه لما لها من ثقل سياسي واقتصادي ومكانة مرموقة بين دول العالم، كان آخرها ما قدمته من دعم مالي بمقدار ١٠ ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة جائحة كورونا، كما استشعرت أهمية المرحلة بدعوة دول العشرين لعقد قمة استثنائية لتوحيد التعامل مع هذه الأزمة التي يمر بها العالم وتتزايد يوماً بعد يوم، ووضع الحلول اللازمة التي تحفظ صحة الإنسان أولاً ثم اقتصادات الدول والحد من تأثيرها.
ودعا "اليوبي" الله -عز وجل- أن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن يرفع البلاء والوباء عن بلادنا وكافة بلاد المسلمين والبشرية جمعاء.
، "اليوبي" عن كلمة الملك بـ"قمة الـ20 الاستثنائية": هذه السعودية في مواجهة الأزمات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "اليوبي" عن كلمة الملك بـ"قمة الـ20 الاستثنائية": هذه السعودية في مواجهة الأزمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.