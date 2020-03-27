، "اليوبي" عن كلمة الملك بـ"قمة الـ20 الاستثنائية": هذه السعودية في مواجهة الأزمات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: أكدت على ضرورة العمل المشترك مع دول العالم للخروج بحلول ناجحة مع " كورونا

أوضح مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- خلال القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين، أكدت على معانٍ سامية وقيم رفيعة تتحلى بها المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز، يعز فيها الإنسان وحياته كأولوية قصوى وفوق كل اعتبار، كما أكدت على ضرورة العمل المشترك مع دول العالم أجمع للخروج بحلول ناجحة وتخطي أزمة جانحة كورونا المتفشية بكثير من الدول، ويتطلب ذلك تعضّيد الجهود والتكاتف لمنع تفاقم تأثير المرض والتصدي لانتشاره.

وأكد أن للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين- حفظهما الله- دورًا بارزًا في مواجهة كثير من الأزمات العالمية من حروب وكوارث وأوبئة، وتقديم الدعم بكافة أنواعه لما لها من ثقل سياسي واقتصادي ومكانة مرموقة بين دول العالم، كان آخرها ما قدمته من دعم مالي بمقدار ١٠ ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة جائحة كورونا، كما استشعرت أهمية المرحلة بدعوة دول العشرين لعقد قمة استثنائية لتوحيد التعامل مع هذه الأزمة التي يمر بها العالم وتتزايد يوماً بعد يوم، ووضع الحلول اللازمة التي تحفظ صحة الإنسان أولاً ثم اقتصادات الدول والحد من تأثيرها.

ودعا "اليوبي" الله -عز وجل- أن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن يرفع البلاء والوباء عن بلادنا وكافة بلاد المسلمين والبشرية جمعاء.مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود