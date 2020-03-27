، أمير الجوف: كلمة الملك بعثت الأمل في مواجهة كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: إن المملكة أثبتت مكانتها السياسية والاقتصادية

نوّه أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بمضامين الكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في افتتاحية القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين (G20)، التي ترأسها ودعا فيها إلى تضافر الجهود بين دول العشرين خاصة والعالم أجمع، لمواجهة جائحة كورونا المستجد؛ لتبعث الأمل -بعد الله- للدول كافة بتبني مجموعة العشرين بقيادة المملكة "رئيس المجموعة"، لمواجهة جائحة كورونا وتداعيات هذا الوباء.

وقال أمير المنطقة: المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، أثبتت مكانتها السياسية والاقتصادية وتبوأت مكانة مرموقة بين دول العالم، بقيادتها لمجموعة العشرين؛ لما لها من ثقل اقتصادي بين تلك الدول.

وأضاف: تعمل المملكة على مساعدة عدد من الدول والمنظمات الدولية، والذي كان آخرها ما قدمته لمنظمة الصحة العالمية من دعم مالي قدره 10 ملايين دولار لمواجهة جائحة كورونا.

وأردف: عقد القمة في هذه الظروف يؤكد استشعار المملكة بالمسؤولية تجاه الأزمة والدور القيادي الكبير الذي تقوم به كرئيس لمجموعة العشرين حيال التعامل مع هذه الأزمة التي يمر بها العالم لتدارس تداعياتها على الصحة والاقتصاد والمال والأعمال، والحفاظ على صحة الإنسان.أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود