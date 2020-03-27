، استقطاب 2500 متطوع ومتطوعة بـ "صحة الطائف" للإسهام في محاربة "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - نجحت "صحة الطائف"؛ ممثلة في إدارة المشاركة المجتمعية، في استقطاب ما يقارب 2500 متطوع ومتطوعة؛ للإسهام في الوقاية من "كورونا" بإشراف مباشر من مدير الشؤون الصحية سعيد بن جابر القحطاني.

وأشار مدير إدارة الشراكة المجتمعية بـ "صحة الطائف" الصيدلي عبدالرحيم المالكي؛ إلى أنه بمجرد فتح باب التطوع عبر الرابط، سارع الآلاف بالتسجيل في مجالات التطوع المختلفة؛ استشعاراً منهم بأهمية العمل التطوعي في هذا الوقت بالذات؛ مؤكداً أن الفرق التطوعية تقوم بجهود جبارة في المجالات المختلفة بعد أن تمّ العمل على توزيع المتطوعين بشكل مدروس على الأسواق والمحال التجارية؛ وفقاً لخطة شاملة وكاملة رُوعي فيها التوزيع الجغرافي، حيث تقوم الفرق بالعمل على تنفيذ الخطة الرامية إلى الإسهام في الحد من الزحام على الأسواق، وإيجاد المسافات المناسبة بين كل شخص وآخر؛ لمنع انتقال فيروس "كورونا"، إضافة إلى قيام الفرق التطوعية بتثقيف المتسوّقين والعاملين على كيفية الحماية، مع أهمية استخدام المعقمات، والنظافة الدائمة، وإرشادهم للبقاء في منازلهم وعدم خروجهم إلا للضرورة القصوى، والاتصال على الرقم (937) عند الشعور بأي أعراض ارتفاع في درجة الحرارة أو السعال وكذلك العاملين.

وأضاف، أن الفرق التطوعية يشارك فيها مختلف فئات المجتمع بينهم مسؤولون ومعلمون وإداريون وأكاديميون وغيرهم؛ موضحاً أن هذا العدد الكبير ليؤكّد اهتمام المواطنين بالعمل التطوعي في سبيل خدمة الوطن والمواطن في جميع الأوقات.. تجدر الإشارة إلى أن الفرق التطوعية تم إعداد جدول مناوبات لها للعمل في أوقات الذروة في الأسواق والتجمعات المختلفة بإشراف مباشر من قادة الفرق التطوعية، كما تمّ تجهيز سيارات بمكبّرات للصوت من أجل استخدامها في التوعية الصحية في الميادين والشوارع العامة والأسواق، وأسهمت الفرق في تحول كبير لدى المواطنين والمقيمين من خلال الاستفادة من التوعية المباشرة، ومن المتوقع ان ينعكس ذلك بالإيجاب، والرفع من مستوى الوعي فيما يخص الوقاية من "كورونا"، بإذن الله.

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