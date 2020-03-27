، حُرقة وألم على أنقاض "كورونا".. هكذا صفعت إيطالية رؤساء 4 دول: نحن المتسخون! ،

محمد بن مسعود - الدمام - مقطعٌ تداوَله رواد مواقع التواصل وفيه تقول: تصفوننا بالمجرمين وقد علّمناكم "الأبجدية"

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو مترجم لسيدة إيطالية تعبّر فيه عن غضبها وألمها وحرقتها من أوروبا والدول الغربية؛ لعجزهم عن تقديم المساعدات البسيطة لهم، في ظل تفشي وباء كورونا المستجد في بلدهم الأكثر تضررًا حتى الآن من هذا الفيروس القاتل الذي أطاح بالبلاد.

وبدأت السيدة مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر منصة "فيسبوك" قائلة: "شكرًا سيد ماكرون، شكرًا سيدة ميركل، شكرًا لأنكم تخليتم عنا وقت حاجتنا، شكرًا لرفضكم إمكانية منحنا حتى كمامات بسيطة وأشياء أخرى لمساعدتنا على مقاومة انتشار الفيروس.. كم ستدفع لكم ثمنها في المقابل.. كما تعلمون؟".

وأضافت السيدة الإيطالية: "نحن الإيطاليون الذين تصفونهم بالمتسخين وغير المهذبين.. أهل الهمجية والوضاعة الفقراء وأحيانًا مجرمي عصابات.. لكننا نذكركم أيضًا بأننا أول من شيّد الطرق والمدارس، نحن من علّمكم الأبجدية التي تستخدمونها، وشرحنا لكم القانون والحقوق وتنظيم الدولة ودولة القانون، نحن الإيطاليون أصحاب التحف الفنية وأصحاب المخطوطات التي تدرسونها والإرشادات التي تتبعونها، وأولئك الذين يمتلكون 70% من التراث الفني والثقافي العالمي".

ووجهت لـ"ترامب" و"جونسون" كلمات، قائلة لهم: "شكرًا لكم لأنكم عزلتمونا بدلًا من مساعدتنا".

وقالت في حديثها للرئيس الأمريكي ترامب: "دعنا نذكرك سيد ترامب بأنه لولا بحارتنا الإيطاليون لكنتم اليوم في أرض جرداء ولا يوجد أمريكا تلعب فيها دور السيد، وربما لم يكن باستطاعتك أكل البطاطا؛ لولا بحار إيطالي غامر نحو المجهول (اكتشف أمريكا)".

وقالت لـ"جونسون": "إن ثروة أمتك بريطانيا قامت تحت الراية التي وهبها له الإيطاليون ليرفعوها على سفنهم ليتجنبوا هجمات القراصنة، وهي راية صليب القديس جورجيو، التي منحتهم إياه مقاطعة جنوة"؛ مضيفة أن إيطاليا هي صاحبة الفضل في إقامة الحضارة الغربية، وكان عليهم أن يهبّوا لنجدتها"؛ لافتة إلى أن أنانية الدول الغربية في التعامل مع إيطاليا قد رُدَّت إليهم، بعدما انتشر الفيروس فيها وبدأوا يفقدون أحباءهم. إيطاليا فيروس كورونا الجديد