السعودية اليوم / أمانة المنطقة الشرقية تُعقم 46 موقعاً وتبدأ بتركب 5 كاميرات حرارية في أسواق النفع العام



الدمام 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

قامت أمانة المنطقة الشرقية بتعقيم 46 موقعاً في مركز عين دار والمراكز الأخرى التابعة لها، وذلك استمراراً للجهود المبذولة، في إطار تكثيف حملات التعقيم والحملات التفتيشية للتصدي والحد من انتشار فيروس

وأسفرت هذه الحملات عن إغلاق ثلاثة محلات مخالفة للاشتراطات الصحية ومصادرة 23 كيلو جرام من المواد الغذائية والأدوات الغير صالحة للاستخدام الآدمي، كما قام المفتشون بزيارة 63 موقعاً رصدوا خلالها عدداً من المخالفات، مؤكدةً استمرار عمليات التعقيم والحملات التفتيشية للقضاء على هذه الجانحة.

كما بدأت أمانة الشرقية في تركيب خمس كاميرات حرارية في أسواق النفع العام ، إذ بدأت بتركيب أول كاميرا حرارية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، بهدف قياس درجة حرارة المتسوقين والباعة ، وذلك استمرارا للجهود التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية للحد من انتشار فيروس "كورونا " ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالًا لإجراءاتها الاحترازية.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم تركيب باقي أجهزة الكاميرات تباعاً في أسواق النفع العام في المنطقة، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية ضد الفيروس ، مؤكدة أن جهاز الكاميرا الحرارية يقوم بفحص 24 شخصاً في الثانية الواحدة من المتسوقين والباعة قبل دخولهم إلى السوق، وفي حال رصد أي ارتفاع لدرجة حرارة لأي متسوق أو بائع فإنه يمنع من دخول السوق ويتم إشعاره بضرورة مراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى.

فيما قامت إدارة الأسواق بالأمانة بتخصيص مدخل رئيسي لسوق الخضار والفواكه المركزي ووضع جهاز الكاميرا الحرارية عند هذا المدخل لتتمكن من قياس درجة حرارة جميع المتسوقين والباعة، إضافة إلى أنه تم توفير كمامات طبية وقفازات ومعقمات لجميع المتسوقين والباعة عند المدخل.

وشددت الأمانة على أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المتواصلة لمواجهة فيروس "كورونا " وللمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ومرتادي أسواق النفع العام.

// انتهى //

15:41ت م

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الدمام 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسقامت أمانة المنطقة الشرقية بتعقيم 46 موقعاً في مركز عين دار والمراكز الأخرى التابعة لها، وذلك استمراراً للجهود المبذولة، في إطار تكثيف حملات التعقيم والحملات التفتيشية للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا ، ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية.وأسفرت هذه الحملات عن إغلاق ثلاثة محلات مخالفة للاشتراطات الصحية ومصادرة 23 كيلو جرام من المواد الغذائية والأدوات الغير صالحة للاستخدام الآدمي، كما قام المفتشون بزيارة 63 موقعاً رصدوا خلالها عدداً من المخالفات، مؤكدةً استمرار عمليات التعقيم والحملات التفتيشية للقضاء على هذه الجانحة.كما بدأت أمانة الشرقية في تركيب خمس كاميرات حرارية في أسواق النفع العام ، إذ بدأت بتركيب أول كاميرا حرارية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، بهدف قياس درجة حرارة المتسوقين والباعة ، وذلك استمرارا للجهود التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية للحد من انتشار فيروس "كورونا " ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالًا لإجراءاتها الاحترازية.وأوضحت الأمانة أنه سيتم تركيب باقي أجهزة الكاميرات تباعاً في أسواق النفع العام في المنطقة، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية ضد الفيروس ، مؤكدة أن جهاز الكاميرا الحرارية يقوم بفحص 24 شخصاً في الثانية الواحدة من المتسوقين والباعة قبل دخولهم إلى السوق، وفي حال رصد أي ارتفاع لدرجة حرارة لأي متسوق أو بائع فإنه يمنع من دخول السوق ويتم إشعاره بضرورة مراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى.فيما قامت إدارة الأسواق بالأمانة بتخصيص مدخل رئيسي لسوق الخضار والفواكه المركزي ووضع جهاز الكاميرا الحرارية عند هذا المدخل لتتمكن من قياس درجة حرارة جميع المتسوقين والباعة، إضافة إلى أنه تم توفير كمامات طبية وقفازات ومعقمات لجميع المتسوقين والباعة عند المدخل.وشددت الأمانة على أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المتواصلة لمواجهة فيروس "كورونا " وللمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ومرتادي أسواق النفع العام.// انتهى //15:41ت م0068

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